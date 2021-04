Am Karfreitag kam es im Bamberger Stadtgebiet zu mehreren Biker-Zwischenfällen: Gegen 13.30 Uhr wurde ein Zeuge im Bamberger Hafen auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der auffällig und zu schnell gefahren sein soll. Zudem soll am dunklen Motorrad kein Kennzeichen angebracht gewesen sein. Das Motorrad soll dann von der Emil-Kemmer-Straße in Richtung Viereth gefahren sein, meldet die Polizei Bamberg-Stadt.

Trotz sofortiger Fahndung konnte der Fahrer aber nicht mehr angetroffen werden. Er wurde als dunkel bekleidet beschrieben, auffällig war eine "GoPro" auf einem Stativ, das am Soziussitz des sportlichen Motorrades angebracht war. Ermittelt wird nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte. Um Zeugenhinweise wird gebeten, diese nimmt die Polizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Motorrad-Fahrer in Bamberg rammt Polizeiauto und flüchtet

Am Abend gegen 19.15 Uhr kam es dann erneut zu einem Vorfall mit einem Motorrad ohne amtliches Kennzeichen in der Hafenstraße in Bamberg. Hier wurde eine Streife der Verkehrspolizei Bamberg auf zwei Motorräder aufmerksam, die der Streife in stadteinwärtiger Fahrtrichtung mit hoher Geschwindigkeit entgegenkamen. Die Streife wendete, um die Verfolgung aufzunehmen.

Hierbei entfernte sich eines der Motorräder mit hoher Geschwindigkeit weiter in stadteinwärtiger Richtung, der andere Motorradfahrer wendete ebenfalls, um in Richtung Autobahn zu fahren. Dieses entgegenkommende Krad sollte durch die Streife angehalten werden. Der Dienstwagen wurde mit Anhaltesignal abgestellt. Als der Fahrzeugführer gerade aussteigen wollte, beschleunigte der Motorradfahrer nochmals und rammte die Fahrertüre des Streifenwagens. Nur durch Glück wurde niemand verletzt, am Auto entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Der Kradfahrer entfernte sich dann in Richtung Autobahn mit hoher Geschwindigkeit. Trotz sofortiger Fahndung, in welcher Streifen mehrerer Dienststellen eingebunden waren, konnte der Flüchtige nicht gestellt werden. Beim Krad soll es sich um eine blaue Supersportler der Marke Yamaha gehandelt haben, am Fahrzeugführer mit dunklem Kombi soll auch hier auffallend eine Action-Cam befestigt gewesen sein.

Polizei Bamberg ermittelt wegen mehrerer schwerer Delikte und bittet um Zeugenhinweise

Die Bamberger Polizei hat hier wegen verschiedener schwerer Delikte, wie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamten, Verkehrsunfallflucht und weiteren Delikten umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Symbolfoto: SplitShire/pixabay.com