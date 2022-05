Die Kinder und Erzieherinnen des AWO-Kinderhauses Am Sylvanersee helfen Geflüchteten mit Körbchen-Verkauf. Zweiter Bürgermeister und Sozialreferent Jonas Glüsenkamp (Grüne) nahm die Spende für den städtischen Hilfsfonds „Bamberg hilft Ukraine“ entgegen und bedankte sich bei allen Beteiligten für die kreative Sammelaktion, so die Stadt Bamberg.

„Wir wollten den ankommenden Menschen aus der Ukraine vor Ort in irgendeiner Form helfen“, so Susanne Langhammer-Kempf, Leiterin des Kinderhauses Am Sylvanersee der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Gaustadt. Die Idee war, "Körbchen zu Ostern mit selbst hergestellten Leckereien für den Spendenzweck zu verkaufen".

Daraufhin stellten die Erzieherinnen mit den Kindern laut Stadt Bamberg unter anderem Marmelade und Hefe-Nester selbst her und füllten die Körbchen damit. „Wir haben uns riesig gefreut, dass alle so toll mitgemacht haben“, so die Einrichtungsleiterin. Die Eltern hätten fast alle ein Körbchen für 15 Euro gekauft.

Am Ende sei die Summe von 1055 Euro für den städtischen Hilfsfonds „Bamberg hilft Ukraine“ zusammengekommen.