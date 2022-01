Bamberg vor 34 Minuten

Konzert

Matinee-Konzert in Erinnerung an Roger Cicero im Februar

Das BlueTrainOrchestra mit Patrick L. Schmitz führen am Sonntag, 20. Februar 2022 um 11.00 Uhr in der KuFa Bamberg ein Konzert in Erinnerung an Roger Cicero auf. Er war Eurovision-Songcontest-Teilnehmer im Jahr 2007.