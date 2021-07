Bamberg vor 1 Stunde

Biergarten & Co.

Maskenpflicht in der Außengastronomie - wird sie bald abgeschafft? Bamberger Wirte verunsichert

Die Maskenpflicht in der Außengastronomie steht auf der Kippe. In Bamberg sieht man dem möglichen Ende mit Freude entgegen: "Die würden die Maske jubelnd in die Ecke feuern!", sagt Matz Reichardt vom Eckerts über die Beschäftigten in der Gastronomie.