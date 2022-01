In Bamberg sind am Mittwoch (12. Januar 2022), kurz nach 20 Uhr, zwei männliche junge Erwachsene mit der Bus-Linie 937 vom ZOB in Richtung Klinikum gefahren.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt, hatten die beiden ein silbernes Fahrrad dabei.

Bamberg: Fahrrad unter Bus geworfen - Verdächtige kommen wohl aus Babenberger Viertel

Nachdem die bislang unbekannten Personen den Stadtbus bei der Haltestelle Hezilostraße verlassen hatten, warf einer von ihnen das mitgeführte Rad unter den Bus.

Nach Auskunft des Zeugen handelte es sich eventuell um türkische Staatsangehörige, die zur Tatzeit deutlich alkoholisiert waren und vermutlich im Babenberger Viertel wohnen, so die Polizei.

Wer befand sich ebenfalls in dem Bus oder am ZOB und kann Angaben zur Sache oder Identität der beiden Personen machen? Unter der Telefonnummer 0951/9129-210 nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt Täterhinweise entgegen.