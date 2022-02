Am Dienstagnachmittag (8. Februar 2022) hat ein Mann wegen eines Vorfalls in einem Geschäft in der Nähe des Bamberger Bahnhofs für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Wie die Polizei berichtet, fiel der 57 Jahre alte Mann auf, wie er eine Flasche Wein austrank und anschließend noch einen Likör aufmachte und diesen probierte. Im Bereich der Kasse wurde der Man daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Beamten fanden dann noch Lebensmittel im Wert von 13 Euro bei ihm, die er offenbar stehlen wollte.