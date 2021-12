Bamberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Maske falsch getragen: Mann (34) muss von Bamberger Polizei aus Bus entfernt werden

In Bamberg geriet ein 34-Jähriger gleich zweimal an einem Tag in Konflikt mit dem Gesetz: Zuerst wurde der Mann beim Ladendiebstahl erwischt, dann rief ein Vorfall in einem Bus die Polizei auf den Plan.