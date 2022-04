Wegen der geringen Nachfrage schließen derzeit immer mehr Corona-Teststationen in der Region, die Malteser in Oberfranken gehen – ganz im Sinne ihres Auftrags "Weil Nähe zählt" – genau den umgekehrten Weg: Wie der Malteser Hilfsdienst e.V. mitteilt, bleiben seine Testzentren in Bamberg und Heroldsbach im Landkreis Forchheim bis in den Herbst hinein geöffnet.

PCR-Tests kosten in Bamberg und Heroldsbach von Montag an (11. April 2022) nur noch 69 Euro. Aber: PCR-Tests bietet der Malteser Hilfsdienst e.V. ausschließlich für Selbstzahler an. Wer Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test hat, muss sich an seinen Hausarzt oder an das Gesundheitsamt wenden.

Malteser haben Testzentren weiterhin geöffnet

Beim Antigen-Schnelltest sind die Malteser Dienstleister für die kostenlose Bürgertestung.

Die Malteser-Testzentren sind wie folgt geöffnet:

Schnelltest-Bus vor dem Freizeitbad Bambados in Bamberg (Pödeldorfer Straße 174) täglich von 10 bis 18 Uhr

Malteser-Testzentrum in Bamberg (Moosstraße 69, Gebäude 2) Montag bis Sonntag: 9 bis 13 Uhr

Malteser-Testzentrum in Heroldsbach (Schloßstr. 28) täglich von 16 bis 19 Uhr, letzter Test 18.45 Uhr

Eine vorherige Anmeldung auf der Website der Malteser ist erforderlich.

