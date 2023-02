Die Polizei ist zu Beginn der neuen Woche in die Bamberger Innenstadt gerufen worden: Vor Ort mussten die Beamten eine Auseinandersetzung in einem Club schlichten, die in einer Schlägerei ausgeartet war.

Am Dienstag (7. Februar 2023) kurz nach Mitternacht wurde die Polizei über den handfesten Streit in einem Club im Bamberger Sandgebiet informiert. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen stellte sich heraus, dass ein 25-Jähriger zuvor einer jungen Frau an den Hintern gefasst hatte.

Schlägerei in Bamberger Club: Polizei ins Sandgebiet gerufen

Als die Frau ihren beiden Begleitern davon erzählte, schlugen diese auf den Mann ein und schleuderten ihn auch noch gegen einen Tisch, wodurch der 25-Jährige er eine Kopfplatzwunde erlitt. Diese musste später im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet.

