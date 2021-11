Statt Weihnachtsmarkt in Bamberg : "Bamberger Lichtpunkte" in Stadt verteilt

Dass der Bamberger Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr abgesagt werden musste, war für die Bamberger Marktbeschicker ein schwerer Schlag. Die Stadtspitze hat daraufhin ein Konzept entwickelt, damit die Marktkaufleute mit verderblicher oder saisonaler Ware auch ohne Weihnachtsmarkt noch eine Möglichkeit bekommen, ihre Ware zu verkaufen. Deshalb erstrahlen jetzt bis zum 23. Dezember im Stadtgebiet die "Bamberger Lichtpunkte" und bringen etwas Vorweihnachtsstimmung, wie die Stadt Bamberg mitteilt.

Kleiner Ersatz für Weihnachtsmarkt in Bamberg: Hier gibt es Buden

Die „Lichtpunkte“ sind einzelne Verkaufsstände von Marktkaufleuten, die ansonsten auf dem Weihnachtsmarkt zu finden gewesen wären. Angeboten werden weihnachtlichen Waren, angefangen von Weihnachtsschmuck und -dekoration bis hin zu Süßwaren. Die Stände sind über das Stadtgebiet verteilt, sodass alle Regeln des Infektionsschutzes eingehalten werden könnten.

Standorte in der Innenstadt:

Am Kranen (1)

Grüner Markt gegenüber St. Martin (1)

Gabelmann (1)

Maxplatz (6)

Weitere Standorte:

Wunderburg (1)

Alle Standorte der „Bamberger Lichtpunkte“ und die angebotenen Waren sind in einer interaktiven Karte dargestellt: Neben den „Lichtpunkten“ gibt es wie gewohnt die ganzjährigen Verkaufsstände des Wochenmarktes.

Verkaufsstände dürfen zu regulären Ladenöffnungszeiten aufmachen

Die Standbetreiber bieten ihre Waren zu den regulären Ladenöffnungszeiten an (also maximal im Zeitraum von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr). An den Adventssonntagen haben sie geschlossen. Einen Alkoholausschank und Verweilmöglichkeiten kann es aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geben.

Mit den „Bamberger Lichtpunkten“ möchte die Stadt Bamberg nicht nur den Menschen ein kleines Stück Vorweihnachten in dieser Zeit zurückgeben, sondern vor allem für die Marktkaufleute die wirtschaftlichen Auswirkungen der Absage des Bamberger Weihnachtsmarktes etwas abfedern. Sie könnten ansonsten die hohen Kosten für den Einkauf verderblicher oder saisonaler Ware nicht ausgleichen. Zudem will eine lokale Gruppe die Händler unterstützen: Hier können online die Weihnachtsmarkt-Waren gekauft werden.