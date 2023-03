Wie der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V. berichtet, entwickeln das neue Konzept für das Naturfreundehaus in Demmelsdorf Schülerinnen der Klasse 10bG am Bamberger Maria-Ward Gymnasium. Sebastian Gross von den Bamberger Naturfreunden und David Klanke vom Bamberger Freiwilligenzentrum CariThek unterstützen sie dabei. Klanke leitet die Anlaufstelle „Bildung und Engagement“, die Service Learning-Projekte an Schulen begleitet.

Die Schülerinnen der Klasse 10bG haben die Themen, mit denen sie sich dabei beschäftigen wollen, selbst entwickelt: eine gesunde tägliche Ernährung, ein ökologischer Außenbereich, eine kinder- und jugendfreundliche Innenausstattung und Innenarchitektur, das besondere pädagogische Kurs- und Gruppenangebot und die ästhetische Gestaltung des Hauses insgesamt. In den nächsten Wochen finden sich die Schülerinnen in Gruppen zu den einzelnen Themen zusammen und bearbeiten und recherchieren diese eigenständig.

Die Schülerinnen sollen das zukünftige Konzept des Naturfreundehauses selbst entwerfen. „Die Schülerinnen werden vom Anfang der Konzeptentwicklung bis zum Ende direkt beteiligt“, betont David Klanke und bezeichnet das Vorhaben als „ein Vorbild und ein Highlight unter den bisher in Bamberg angelaufenen Lernen durch Engagement-Projekten“. Es gehe nicht nur um die ökologische Gestaltung des Hauses in dem Ortsteil von Scheßlitz. Themen seien auch das pädagogische Angebot und der Innenbereich. Die Naturfreunde sehen ihr Schullandheim durch die Beteiligung der Schülerinnen aufgewertet, da das Konzept von jungen Menschen selbst entwickelt wird.

Die Geographielehrerin der Klasse, Studienrätin i.K. Elke Bürklen, versteht die Mitgestaltung des Hauses als ideales Projekt, um einen Beitrag zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu leisten. Darin sieht sie eine wichtige Aufgabe der Geographie und verweist dabei auf den Lehrplan Plus des bayrischen Gymnasiums: „Bedingt durch seine Ziele, Inhalte, Fachkonzepte und Funktionen ist das Unterrichtsfach Geographie einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung besonders verpflichtet und vermittelt zentrale Beiträge zu fast allen Nachhaltigkeitszielen.“

Seit März 2022 gibt es in der CariThek die Anlaufstelle für Bildung und Bürgerschaftliches Engagement für Stadt und Landkreis Bamberg. Diese Stelle wird aktuell gefördert durch den Diözesan-Caritasverband selbst und das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Bayern e.V. Sie koordiniert die „Lernen durch Engagement“ Projekte in der Region. „Lernen durch Engagement“ oder Service Learning beschreibt ein Unterrichtsprinzip, bei dem Vereine und Initiativen einer Kommune direkt mit den Schulklassen und dem Lehrplan einer Schule verbunden werden; die Schülerinnen und Schüler setzen praktische Aufgaben im Unterricht um, um die Arbeit der gemeinnützigen Organisationen zu unterstützen.

Kontakt: David Klanke, Anlaufstelle für Bildung und Bürgerschaftliches Engagement in Stadt und Landkreis Bamberg, Projekt Service Learning – Lernen durch Engagement, Freiwilligenzentrum CariThek, Obere Königstraße 4a, 96052 Bamberg, Tel. 0951-86 04 146, E-Mail: servicelearning@caritas-bamberg.de