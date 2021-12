Bamberg: Lastenrad-Laden "Mulistall" eröffnet Ladengeschäft in Hallstadter Straße 24

Am Montag (3. Januar 2022) eröffnen Jan Reißenweber, Matthias Uri und Nikolov Kirilov ihren neuen Laden für Cargo-Bikes in der Hallstadter Straße in Bamberg. Reißenweber macht im Gespräch mit inFranken.de deutlich, dass sie im "Mulistall" "keine Fahrräder" verkaufen, sondern mit ihren Lastenrädern Privatpersonen und Betrieben den Transport verschiedenster Ladungen ohne Auto ermöglichen wollen.

Cargo-Bike-Laden "Mulistall" in Bamberg möchte Alternative zu Transportern bieten

Reißenweber hat mit dem "Mulistall" seine Berufung gefunden, berichtet er inFranken.de. Er sei viele Jahre in der Industrie im Einkauf tätig gewesen, bis er sich noch einmal beruflich verändert habe. Seit 20 Jahren fahre er nur Fahrrad in der Stadt. "Das Thema hat mich immer beschäftigt, weil zu viele Autos in der Stadt unterwegs sind." Er bemerke, dass sich in der Mobilität viel verändere. "Und irgendwann sitzt man da und sagt, 'ich kann entweder weiter zuschauen oder etwas beitragen.'"

Mit seinem Partner, dem Zweiradmeister und Elektroingenieur Matthias Uri, teile er den großen Wunsch, die Anzahl an Transportern in der Stadt zu reduzieren. Daher gehörten zum Sortiment auch Schwerlastenräder, die gewerblich genutzt werden. Bis zu 250 Kilogramm könnten manche transportieren. Dies sei vor allem für Speditionen interessant, die ihre letzte Meile in der Stadt zurücklegen. Der Preis könne dann auch schon im fünfstelligen Bereich liegen.

Diese "kleinen Lkw" hätten ein zulässiges Gesamtgewicht von einer halben Tonne und seien motorbetrieben, erklärt er. Mit Freizeiträdern habe dies wahrlich nichts mehr zu tun. Reißenweber und sein Team habe Kontakt zum Stadtrat und sehe, dass innerstädtisch schon einiges getan werde. Wichtig sei, die Infrastruktur und Fahrradwege Stück für Stück anzupassen. Der Nutzen der Lastenräder müsse außerdem noch weiter "in den Köpfen der Leute ankommen". Deshalb sei Aufklärung wichtig.

Lastenräder werden auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst

Reißenweber und seine Kollegen betrieben vor dem Umzug in die Hallstadter Straße bereits in der Siechenstraße einen Showroom und boten ihren Kunden Beratungstermine und Probefahrten an. Ab Januar 2022 werde es dann ein "richtiges Ladengeschäft" geben, kündigt Reißenweber an. An den Beratungsterminen und den Probefahrten hält das Team weiter fest. Denn zum Sortiment gehörten ausschließlich Räder, "die es im klassischen Fahrradhandel weniger gibt". So sei auch das Fahrerlebnis ein anderes.

Möchte ein Kunde beispielsweise seinen Hund transportieren, könne er aus dem Sortiment auswählen und zusätzlich mit Reißenweber und seinen Kollegen seine Hundebox individuell planen. Mit regionalen Herstellern werde dann besprochen, was möglich ist und das Cargo-Bike stehe zum Schluss für eine Probefahrt zur Verfügung. Auch gebe es vom Schalensitz bis zur Sitzbank mit Gurten verschiedene Lösungen, um Kinder zu transportieren.

Stolz sei Reißenweber, wenn er mitbekomme, dass Menschen ihre Autos nach dem Kauf eines Lastenrades stehen lassen können. So sei es im Falle von Gärtner Sebastian Niedermaier, der seines für alltägliche Fahrten zum Feld und private Besorgungen einsetze. "Das freut uns enorm", sagt Reißenweber, dem der Austausch zu seinen Kunden und Interessenten sehr wichtig ist. Gelegenheit dafür wird es bei der Eröffnung am 3. Januar geben. Im Innenhof der Hallstadter Straße 24 in Bamberg können die verschiedenen Modelle bei Häppchen und Popcorn für die Kinder begutachtet werden.