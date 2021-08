Am Donnerstag (12.08.2021) kam es in der Langen Straße in Bamberg zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl. Laut Bericht der Polizei Bamberg-Stadt hat ein Mann gegen 17.45 Uhr einen Supermarkt in der Langen Straße betreten und sich dort in der Weinabteilung bedient.

Er nahm eine Flasche Weißwein und füllte sie kurzerhand in eine Plastikflasche um, die er selbst mitgebracht hatte. Danach ging er einfach aus dem Laden.

Eigene Flasche mitgebracht: Polizei sucht Täter nach Diebstahl in Bamberger Supermarkt

Der entstandene Schaden liegt bei knapp fünf Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Dieb.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 Meter groß, schlank

schwarze Haare, seitlich rasiert, hinten einen Zopf

trug ein blaues Hemd, eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe und hatte eine Sonnenbrille auf

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei der Polizei zu melden.

Vorschaubild: © raeuberleiter/ Pixabay.com