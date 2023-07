Bamberg: Kultur-Förderpreisträgerin steht fest - "mit viel Motivation und Energie"

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, wird ihr Kultur-Förderpreis in diesem Jahr an Johanna Knefelkamp verliehen. Dies hat der Bamberger Stadtrat in seiner Sitzung am 26. Juli 2023 beschlossen und damit die Entscheidung der Jury bestätigt.

Johanna Knefelkamp ist ausgebildete Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreographin. Die gebürtige Bambergerin absolvierte 2017 ihren Master als International Artist Educator an der ArtEZ University of Arts in den Niederlanden. Seit mehreren Jahren arbeitet sie in unterschiedlichen Bereichen der Disziplin Tanz auf internationaler Ebene. In der Kunst- und Kulturszene bereichert sie Festivals, Kongresse und Workshops, arbeitet als Gastdozentin an Universitäten und begleitet Theaterprojekte, die Bewegung und Tanz integrieren. Soziale und bildungspolitische Projekte organisiert sie in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen in Deutschland, den Niederlanden und in Spanien.

Mit viel Motivation und Energie setzt sich Johanna Knefelkamp dafür ein, durch Tanz und Bewegung die Wahrnehmung und das Verständnis für die eigene Person und die jeweilige Umgebung weiterzuentwickeln. Um Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise an Bewegung und Tanz heranzuführen, arbeitet sie im Bereich Kulturelle Bildung an Schulen in Stadt und Landkreis Bamberg. Ihr besonderes Anliegen ist es, den zeitgenössischen Tanz in und um Bamberg sichtbarer zu machen, zu etablieren und die Netzwerke und die Strukturen der freien Szene zu stärken, z.B. durch interdisziplinäre Kooperationsprojekte wie in diesem Jahr das Projekt „Kairos“, das zusammen mit der Kirchenmusik St. Stephan, dem Theater im Gärtnerviertel (TiG) und Jugendlichen die Genres Musik, Theater und Tanz miteinander verbunden hat.

Johanna Knefelkamp versteht es, Menschen jeder Generation zu motivieren, zu kreativen Ausdrucksformen in Bewegung und Tanz zu finden und dabei immer authentisch zu bleiben. Vor allem Ihre Tätigkeit in der Mittelschule am Heidelsteig, wo sie höchst einfühlsam regelmäßig sehr erfolgreich mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, verdient besondere Anerkennung. Für die Stadt Bamberg ist sie als Mitbegründerin des Contweedancecollective, als Festivalveranstalterin (CON.NECT Tanzfestival) und als Ensemblemitglied im Theater im Gärtnerviertel unterwegs. Darüber hinaus ist sie eine international gefragte Tänzerin, die durch ihren Ausdruck in Gestik und Mimik tief beeindruckt.

Referentin für Kultur, Welterbe und Tourismus, Ulrike Siebenhaar, freut sich mit der Preisträgerin über die Entscheidung: „Johanna Knefelkamps Tanz ist unglaublich spannungsvoll, tief bewegend und beeindruckend. Sie hat zudem dieser bisher nur wenig vertretenen Form der darstellenden Kunst in Bamberg, eine völlig neue Bühne geschaffen und bringt sie entscheidend voran.“

Info

Der Kulturpreis der Stadt Bamberg wird im jährlichen Wechsel Kultur-Förderpreis oder als E.T.A.-Hoffmann-Preis verliehen. Beide Würdigungen sind mit einem Preisgeld von 6.000 Euro dotiert. Nach der Ehrung des „WildWuchs Theater e. V.“ durch den E.T.A.-Hoffmann-Preis 2022 wurde in diesem Jahr der Kultur-Förderpreis vergeben. Er wird an natürliche und juristische Personen oder Gruppen verliehen, die durch ihre innovativen Aktivitäten das kulturelle Angebot in und für Bamberg bereichert haben oder förderungswürdige Leistungen auf dem Gebiet von Kunst und Kultur erbracht haben, durch ihr Leben und ihre Arbeit mit Bamberg verbunden sind und weitere positive Entwicklungen erkennen lassen.

Über die Verleihung der Kulturpreise entscheidet eine Jury, die aus der Referentin für Kultur, Welterbe und Tourismus der Stadt Bamberg, Ulrike Siebenhaar, als Vorsitzende sowie den Sachverständigen Prof. Dr. Andrea Bartl, Rosa Brunner, Frederic Heisig, Ingrid Kasper, Jonas Ochs, Petra Schwarz und Carola Streib besteht. Die Entscheidung der Jury bedarf der Zustimmung des Stadtrates.