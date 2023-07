Bamberg: Krankheitsbedingte Notlösung - Gaustadter Freibad eröffnet am Wochenende später

Am Wochenende werden auch in Bamberg Rekordtemperaturen erwartet. Und dennoch kann das Freibad Gaustadt an diesem Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, erst um 13 Uhr öffnen, heißt es vonseiten der Stadtwerke Bamberg in einer Pressemeldung. Hintergrund für die Anpassung der Öffnungszeiten sind kurzfristige, krankheitsbedingte Personalausfälle im Team der Schwimmbäder.

Die Stadtwerke bitten für diese Notlösung um Entschuldigung: "Auch bei den tropischen Temperaturen hat die Sicherheit unserer Badegäste höchste Priorität. Ohne ausreichendes Fachpersonal am Beckenrand ist diese Sicherheit unserer Gäste nicht mehr gewährleistet. Wir setzen alles daran, in der nächsten Woche zum Regelbetrieb zurückzukehren und wünschen allen erkrankten Mitarbeitenden schnelle Genesung", so Jan Giersberg, Sprecher der Stadtwerke Bamberg.

Das Stadionbad öffnet an diesem Wochenende regulär um 8 Uhr, die Hainbadestelle regulär um 9 Uhr. Alle Freibäder und die Hainbadestelle sind bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist jeweils um 19 Uhr.