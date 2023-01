Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung, in der wir in immer kürzerer Zeit immer mehr erreichen möchten und hierfür oft unsere gesamte Energie investieren.

Daher ist es kein Wunder, dass viele von uns unter Dauerstress leiden, sich ausgebrannt und aus dem Gleichgewicht geraten fühlen.

Am Montag, 06.02.2023, und Mittwoch, 08.02.2023 jeweils von 18:00-20:30 Uhr biete es das Seminar „Work-Life-Balance“ an, wie das Kolping-Bildungswerk Bamberg berichtet.

Seminarinhalte sind unter anderem:

Stress vorbeugen,

Ausgleich (Identifizieren von Stresssituationen und Entwickeln von Handlungsalternativen),

bewusster Umgang mit Belastungen usw.

Anmeldung und weitere Informationen unter der Tel. 0951-519470 oder www.kolpingbildung.de