Mit der Anpassung der 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entfällt ab sofort die allgemeine Maskenpflicht bei Heimspielen von Brose Bamberg, berichtet die Bamberger Basketball GmbH. Zudem werde die maximale Kapazität der Brose Arena wieder auf 6150 Plätze angehoben. Darüber hinaus werde auch das Alkoholverbot aufgehoben, weshalb ab dem nächsten Heimspiel am 17. Oktober (15 Uhr vs. Heidelberg) Fässla und Erdinger im Foyer ausgeschenkt würden.

Voraussetzung für all das: Zutritt zur Brose Arena hätten fortan nur noch Personen, die dem 3G+-Status unterliegen, also entweder vollständig geimpft, von einer Infektion genesen oder PCR-getestet sind.* Kinder (unter sechs Jahren) und Schüler (mit entsprechendem Nachweis, wie z.B. Schülerausweis, Schulbescheinigung oder Zeugnis) sind vom Test befreit und daher vollumfänglich berechtigt, unsere Spiele zu besuchen. An der Brose Arena bestehe an den Spieltagen keine Testmöglichkeit, heißt es.

Die Regelungen gälten ab sofort und damit erstmals für das Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg.

*Als vollständig geimpft gelten Personen, die ihre letzte Impfung vor über 14 Tagen erhalten haben. Als genesen gelten Personen, die einen positiven PCR-Test-Nachweis haben, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist. Als getestet gelten Personen, die einen offiziellen Nachweis über einen negativen PCR-Test erbringen, der nicht älter als 48 Stunden (Zeitpunkt der Abnahme) ist.