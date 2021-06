Juweliergeschäft Topas in der Bamberger Innenstadt schließt

Großer Räumungsverkauf bei Topas: Rabatte "zwischen 20 und 50 Prozent"

Laden in der Hauptwachstraße schließt bald - "unter anderem wegen des Innenstadtsterbens"

Schmuckgeschäft im Ertl bleibt weiterhin erhalten

Das angestammte Juweliergeschäft Topas in der Bamberger Innenstadt schließt. Seit 1991 gibt es den Laden in der Fußgängerzone "als Alternative zum klassischen Juwelier". Seitdem ist das Schmuckgeschäft mehrmals umgezogen: "Wir waren schon direkt neben unserem jetzigen Geschäft, in der Franz-Ludwigstraße oder in der Langen Straße", erklärt Geschäftsführerin Jana Schreiber. Seit zwei Jahren sei man am Standort in der Hauptwachstraße - doch der schließt bald.

Juwelier Topas in Bamberg schließt: "Der Rest kommt nach Hallstadt"

Die Ladenschließung des Juweliers in Bamberg habe "diverse Gründe", wie Schreiber sagt. "Unter anderem das Innenstadtsterben", betont die Geschäftsführerin. Wann genau das Schmuckgeschäft schließt, ist noch unklar: "Wir haben noch kein festes Datum." Aktuell gebe es jedoch einen großen Räumungsverkauf mit Rabatten "zwischen 20 und 50 Prozent."

"Der Restschmuck, der übrig bleibt, kommt dann nach Hallstadt." Im Ertl-Zentrum gibt es seit über 20 Jahren einen weiteren Topas-Laden - "da bleiben wir auch weiterhin", erklärt Schreiber.

Mit der Schließung des Ladens in der Bamberger Fußgängerzone verabschiedet sich das Familienunternehmen jedoch aus der Innenstadt. Ein neuer Juwelier-Standort in Bamberg sei nicht geplant.