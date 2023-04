Aus Anlass des 120jährigen Bestehens des im Jahr 1903 eröffneten Zentraljustizgebäudes am Wilhelmsplatz veranstalten die Justizbehörden in Bamberg am Mittwoch, 24.05.2023, einen Tag der offenen Tür.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich über juristische Themen beispielsweise „Erben und Vererben“ (10.30 & 13.30 Uhr), „Das Betreuungsrecht in der Praxis“ (09.00 & 14.30 Uhr), „IT-Sicherheit für Privathaushalte“ (11.00 & 15.00 Uhr), Aspekte zum Thema „Mach dein Handy nicht zur Waffe“ (10.00 Uhr & 13.30 Uhr), die „Tätigkeit des Ermittlungsrichters“ (08.30, 09.30 & 15.30 Uhr) sowie die Historie des Justizgebäudes am Wilhelmsplatz zu informieren. Weiterhin gibt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg Informationen zu Ermittlungen im Bereich der Cybercrime (10.00 & 14.00 Uhr).

Außerdem werden in Vorträgen und an Informationsständen die unterschiedlichen Berufe in der bayerischen Justiz vorgestellt. Im Rahmen einer Versteigerung werden Gegenstände, die in Strafverfahren Bedeutung hatten (sog. Asservate), versteigert. Natürlich sind sämtliche Veranstaltungen kostenfrei. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, die Justiz in ihren vielfältigen Facetten kennen zu lernen“, so der Präsident des Oberlandesgerichts Lothar Schmitt.

Start des Tags der offenen Tür ist am 24.05.2023 um 08.30 Uhr.

Um 16.30 Uhr stellen sich am 24.05.2023 die Leiterinnen und Leiter der Bamberger Justizbehörden den Fragen der Öffentlichkeit. Gesprächsthemen können die Verantwortung der Justiz für die Sicherung des Rechtsstaats, die Digitalisierung der Justiz und die Justiz als interessanter Arbeitgeber für junge Menschen sein.

Der Beginn der einzelnen Veranstaltungen und weitere Einzelheiten sind im Internet über die Sonderseite zum 120jährigen Jubiläum des Zentraljustizgebäudes zu finden: www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/bamberg/spezial_4.php

Am Samstag, 27.05.2023, öffnet das Zentraljustizgebäude erneut seine Türen für die Öffentlichkeit. Im Rahmen von Führungen durch das Gebäude besteht die Gelegenheit einen Blick in die historischen Räumlichkeiten und den Schwurgerichtssaal zu werfen. Auch wird Interessantes über die Geschichte des Gebäudes und der Justiz in Bamberg berichtet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Anmeldung kostenfrei ab 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr jeweils zur vollen Stunde an Führungen durch das Gebäude teilnehmen. Die letzte Führung ist um 15.00 Uhr.

Die Justiz bittet für Verständnis, dass an beiden Tagen zur Gewährleistung der Sicherheit Personen und Taschenkontrollen durchgeführt werden.

Zum Hintergrund:

Das Zentraljustizgebäude am Wilhelmsplatz wurde in der Zeit von 1900 bis 1903 errichtet. In Bamberg sind zahlreiche Justizbehörden beheimatet: das Oberlandesgericht Bamberg, die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern, das Landgericht Bamberg, das Amtsgericht Bamberg, die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Landesjustizkasse.