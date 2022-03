Bamberg vor 1 Stunde

Musik

Wer bekommt den heiß begehrten Neupert-Preis? Junge Musiker stellen sich in Bamberg spannendem Wettkampf

In Bamberg finden am 02. April 2022 die "öffentlichen Wertungsspiele", um den NEUPERT-Preis statt. In dem 19. internen Wettbewerb treten 25 junge Talente der Musikschule gegeneinander an.