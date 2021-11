Der Familiennachmittag am Sonntag, 07.11.2021 zum Abschluss der Veranstaltungsreihe im Rahmen des Erinnerungsjahres 2021 - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland beschließt auch gleichzeitig die allgemeine Ausstellungssaison im Historischen Museum Bamberg.

Kinder können Geschichten und Märchen zum jüdischen Lichterfest Chanukka lauschen und erfahren, was es mit dem Dreidel-Spiel auf sich hat. Wie man sich einen einfachen Dreidel selbst basteln kann und wie man damit spielt, probieren sie im Bastelworkshop aus.

Eltern können derweil im Buch „The German-Jewish Cookbook“ der US-amerikanischen, jüdischen Künstlerin Gabrielle Rossmer blättern. Sie will mit ihrem deutsch-jüdischen Kochbuch "Kultur aufbewahren und auch kleine Geschichten erzählen", wie sie selbst sagt. Sie ist dafür gemeinsam mit ihrer Tochter Sonya auf die Suche nach alten Rezepten gegangen, besonders mit Elementen aus jüdischen Haushalten vor dem Holocaust. Gabrielle Rossmer wurde 1938 als Gabriele Roßheimer in Bamberg geboren. 1939 flohen die Eltern vor den Nationalsozialisten in die USA, Gabrielle wuchs in New York auf. Zwei ihrer Objekte als renommierter Bildhauerin befinden sich mittlerweile im Besitz der Museen der Stadt Bamberg und sind in der Ausstellung "Jüdisches in Bamberg" ausgestellt: „The Document Wall“ und „Bamberger Synagoge 1938“. Mehr Info auf: www.museum.bamberg.de