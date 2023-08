Viele Türen stehen offen, man muss nur selbst entscheiden, durch welche man gehen möchte – zum Abschluss ihrer zweijährigen Aus- bzw. Weiterbildung verabschiedete Schulleiter OStD Christian Käser die Absolventen der beiden Vollzeitschulen des SBSZ Bamberg am 28.7.23 in einer kleinen Feierstunde. Dazu durfte OStD Käser auch den Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Andreas Starke, als Vorsitzenden des Zweckverbands Berufsschule Stadt und Landkreis begrüßen, dessen finanzielle Investitionen als ‚Geldgeber‘ am SBSZ mit seiner modernen, technischen Ausstattung, laut Käser, gut angelegt sind. Als Ehrengast des Bundestags war auch Frau Lisa Badum dankenswerterweise der Einladung gefolgt, wodurch sie – so Schulleiter Käser – die Wertschätzung der beruflichen Bildung zum Ausdruck brachte. Wie das Staatlische Berufliche Schulzentrum Bamberg berichtet, machten Verbandsrat des Zweckverbands Peter Ludwig sowie die Vertreterin des Sachaufwandsträgers, Alina Groh, die Reihe der Ehrengäste und Gratulanten komplett.

Auch wenn die letzten beiden Jahre gesellschaftlich und politisch gesehen turbulent waren – die Endzüge der Coronapandemie und der andauernde Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen –, so riet der Schulleiter den Absolventen, sich auf schöne Dinge zu konzentrieren und den Erfolg ihres Abschlusses heute stolz zu feiern. Auch OB Starke hob in seinem Grußwort hervor, die „verdiente Ernte einzufahren“, die die Absolventen mit Fleiß, Talent und Ehrgeiz sowie der fachlichen und pädagogischen Unterstützung des Kollegiums und auch durch familiären Rückhalt vorbereiten konnten. Bei all dem Erfolg appellierte OB Starke aber auch, nicht nur an den eigenen Weg zu denken, sondern durch den Einsatz im Ehrenamt sich für andere zu engagieren und sich als Bürger einzubringen.

In die sich anschließende Zeugnisverleihung für die BFS TAI führte Absolvent Jürgen Scharf ein, wobei er seine Mitabsolventen aufrief, nicht stehen zu bleiben, sondern das zu finden, was den eigenen Fähigkeiten entspricht und Spaß macht. 16 Absolventen der Berufsfachschule Technische Assistenten für Informatik erhielten daraufhin das Abschlusszeugnis ihrer beruflichen Erstausbildung aus den Händen des Schulleiters und OStR Norbert Kurz und dürfen sich nun ‚Staatlich geprüfter Technischer Assistent für Informatik‘ - ausgestattet mit einer Vielzahl an Fachkenntnissen, wie beispielsweise Elektrotechnik, Datenverarbeitung und Anwendungsentwicklung - nennen.

Fastrad Jacob als Redner und Absolvent der Fachschule für Mechatroniktechnik ließ das Publikum in seiner Ansprache an dem großen Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn seines Jahrgangs teilhaben. 18 Absolventen der Fachschule für Mechatroniktechnik haben sich mit viel Fleiß und Zeit sowie Durchhaltevermögen Kompetenzen in Fächern wie Konstruktion, Softwareentwicklung, mechatronische Systeme, Automatisierungstechnik, Mathe u.a. angeeignet. Nach Erstausbildung, Berufstätigkeit und nun zweijähriger Vollzeitweiterbildung erhielten die Absolventen nun den Abschluss ‚Staatlich geprüfter Mechatroniktechniker/Bachelor professional in Technik“.

Der Erfolg in den Prüfungen und die Qualität der Projektarbeiten seien die wichtigste Bestätigung und das nötige positive Feedback für unsere Arbeit am SBSZ, betonte OStD Käser und lobte dabei auch das Engagement und den zukunftsorientierten Unterricht des Kollegiums, das die 24 Absolventen zwei Jahre lang förderte und auch forderte. Verbunden mit der Bitte an die erfolgreichen Informatiker und ‚Bachelor professional in Technik‘, das SBSZ Bamberg mit seinen Fachschulen unbedingt weiterzuempfehlen, wünschte der Schulleiter den Fachkräften alles Gute, Glück und Erfolg in der Zukunft.

Nun müssen die Absolventen nur noch die Tür zu ihrer persönlichen Zukunft passieren.