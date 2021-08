Jedes Jahr unterziehen die Stadtwerke Bamberg ihren Parkhäusern und Tiefgaragen einer Bauwerksinspektion, um eventuelle Schäden frühzeitig aufzudecken und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Jüngste Untersuchungen in der Tiefgarage Zentrum Nord haben ergeben, dass in den Treppenhäusern Handlungsbedarf besteht. Die aufwändigen Instandsetzungsarbeiten finden im Zeitraum vom 16. August bis 8. Oktober statt. Das teilen die Stadtwerke Bamberg mit.

Die Instandsetzung der Treppenhäuser ist aufgrund ihrer Geometrien sehr aufwändig. Gleichzeitig muss jederzeit sichergestellt sein, dass ausreichend Fluchtwege vorhanden sind. Daher muss die Instandsetzung der fünf Treppenhäuser in der Tiefgarage am Georgendamm nacheinander erfolgen. Begonnen wird mit dem Treppenhaus 5, das am Weidendamm seinen Ausgang hat. Zunächst werden der Natursteinbelag und die Elektroinstallation im Treppenhaus entfernt. Eine Potentialfeldmessung bestimmt anschließend den Chloridgehalt im Beton, der insbesondere auf Salzeintrag durch den Winterdienst zurückzuführen ist.

Davon kann abgeleitet werden, ob die Gefahr einer Korrosion der im Beton befindlichen Stahlbewehrung besteht bzw. wie weit diese schon fortgeschritten ist. Die Schadstellen werden anschließend mit Hilfe von Höchstdruckwasserstrahlen (HDW-Strahlen) entfernt. Von Seiten der Baufirma werden hierfür zwar besondere Lärmschutzmaßnahmen getroffen, es kann hierbei trotzdem zeitweise zu einer größeren Lärmentwicklung kommen. Nach Entfernung des geschädigten Betons erfolgen der Ersatz, die Verdichtung und der Wiederaufbau der Treppenbeläge sowie die Malerarbeiten.