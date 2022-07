"Bestmöglich geschützt gegen Corona in den Herbst gehen." Das Impfzentrum Bamberg biete dazu auch ohne Anmeldung die empfohlene dritte oder vierte Impfung (laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission ab 70 Jahren) an.

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, sei dabei zu beachten, dass sich ab dem 1. August 2022 die Öffnungszeiten ändern: Am Hauptstandort in Hallstadt würden dann montags keine Impfstunden mehr angeboten. Diese Änderung gelte vorerst für den ganzen Monat August.

Außerdem biete das Impfzentrum die Impfstunden ohne Anmeldung an der Außenstelle am Zentralen Omnibusbahnhof in Bamberg (ZOB) nur noch im Juli an. Wer sich am ZOB impfen lassen wolle, habe somit am Samstag, 30. Juli 2022, letztmals die Gelegenheit dazu.

Folgende Öffnungszeiten sind zu beachten – Änderungen in Klammern:

Hauptstandort des Impfzentrums, Emil-Kemmer-Straße 33, 96103 Hallstadt:

montags 8 bis 14 Uhr (letztmals am 25. Juli 2022)

dienstags 8 bis 14 Uhr

mittwochs 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 19 Uhr

donnerstags 8 bis 14 Uhr

freitags 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 19 Uhr

samstags 9 bis 14 Uhr

Außenstelle am Zentralen Omnibusbahnhof, Promenadestraße 6a, 96047 Bamberg (letztmals am 30. Juli 2022 geöffnet):

freitags 13 bis 18 Uhr

samstags 9 bis 14 Uhr (jeweils ohne Anmeldung)

Alle Informationen zur Corona-Schutzimpfung sind unter www.impfzentrum-bamberg.de zu finden.