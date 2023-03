Bamberg: Hospizmobil erfüllt schwerstkranker Frau Herzenswunsch - "war überwältigt"

BRK-Team bringt Hospiz-Patientin nach Bamberg

Die BRK Bereitschaft Bad Berneck hat am Samstag (18. März 2023) eine Familie und allen voran "Frau H.", wie sie im Bericht genannt wird, mit ihrem Hospizmobil glücklich gemacht. Die Dame lebe im Bayreuther Hospiz und habe einen großen Wunsch gehabt, wie die Krankenschwester und BRK-Ehrenamtliche Anja Baumann gegenüber inFranken.de berichtet: Noch einmal einen Tag in Bamberg verbringen. "Ihre Tochter hat es bei uns angefragt", so Baumann. Samt Ehemann, Töchtern, Enkeln und Urenkeln startete somit eine aufregende Tour.

BRK bringt Hospizpatientin nach Bamberg - warum sie beim Rosengarten Bedenken hatte

Baumann sei an dem Tag mit schönstem Wetter selbst dabei gewesen und habe die Patientin nach ihrer Beziehung zu Bamberg gefragt. "Sie findet Bamberg einfach wunderschön, war mit ihrem Mann früher öfter dort und hatte die Stadt in guter Erinnerung." Ideen zur Route seien von ihr selbst gekommen. Gemeinsam mit einem weiteren BRK-Mitglied habe Baumann die Familie um 10 Uhr in Bayreuth angetroffen. "Die Familie fuhr im eigenen Wagen hinter uns her und ihr Mann war im Hospizmobil dabei", erinnerte sie sich.

"Anfangs war sie sehr aufgeregt, aber mit ihrem Ehemann an der Seite verlief die Fahrt ohne Probleme", schreibt das Team in einem Bericht. Der Rollstuhl habe bezüglich der barrierefreien Toiletten einige Vorbereitungen gebraucht, besondere medizinische Versorgung sei nicht nötig gewesen.

Das Kopfsteinpflaster sei für sie wegen des Rollstuhls allerdings "nicht so angenehm" und etwas anstrengend gewesen. "Dom und Altstadt waren ihr ganz wichtig. Beim Rosengarten hatte sie etwas Bedenken, dass es für die Kinder langweilig ist", so Baumann. Immerhin seien die Pflanzen noch karg. "Wir waren aber trotzdem dort."

BRK bedankt sich für "das Vertrauen einer wunderbaren Familie"

Auch an der Regnitz sie es entlang gegangen. Dann habe die Gruppe einen Abstecher zum Schloss Seehof gemacht und den Abend in Scheßlitz in einem Wirtshaus ausklingen lassen. Während des Ausfluges habe die Frau immer wieder ihre Gefühle ausgedrückt. "Sie war überwältigt und fand alles schön. Sie war immer positiv, vor allem auch, weil ihre Familie dabei war und hat sich tausendmal bedankt", führt Anja Baumann aus. Diese plane sogar ein Wiedersehen mit der schwerstkranken Frau.

Gegen 19.15 Uhr sei das Team wieder zurück gewesen und schreibt im Nachhinein: "Am Ende des Tages blicken wir in viele erschöpfte, leicht gebräunte, überglückliche Gesichter und wir sagen: vielen Dank für einen traumhaften Tag, die Zeit und das Vertrauen einer wunderbaren Familie."