Im ehemaligen Bamberger Einkaufszentrum Atrium soll endlich neues Leben einkehren. Die Pläne hierfür wurden zuletzt konkreter. Demnach ist der Einzug der ersten Mieter für 2022 geplant. Neben einem Fitnessstudio sind ein Restaurant, eine Modeboutique und sogar ein Hotel mit 161 Zimmern für das Areal neben dem Bahnhof vorgesehen. "Die Leute können sich auf eine 1A-Revitalisierung freuen, ins Atrium wird wieder Leben einziehen", erklärte Christine Rumpf, Geschäftsführerin der Eyemaxx Real Estate, im Juli inFranken.de.

Die Immobilienfirma mit Sitz in Aschaffenburg und Leopoldsdorf hatte das frühere Shopping-Center 2018 gekauft. In dieser Woche dann die überraschende Nachricht: Der Atrium-Investor kann seinen Zinsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die Aktie von Eyemaxx Real Estate stürzte daraufhin ins Bodenlose, berichtet das Finanzportal "Der Aktionär". Nicht nur in Bamberg stellt sich damit die Frage: Ist nun die Neuausrichtung des Atriums in Gefahr?

Atrium Bamberg: Investor Eyemaxx berichtet von Zahlungsschwierigkeiten - Aktie im Tiefflug

Wie das Immobilienunternehmen in einer Pressemitteilung vom Montag (26. Oktober 2021) berichtet, verfüge Eyemaxx derzeit nicht über die notwendigen Finanzmittel, um die am 26. Oktober 2021 fällige Zinszahlung für die 5,50-%-Unternehmensanleihe 2018/2023 fristgerecht zu leisten. "Ursächlich hierfür sind bisher nicht eingegangene Zahlungszuflüsse aus getätigten Projektverkäufen im mittleren einstelligen Millionenbereich sowie deren gescheiterte Refinanzierung", heißt es vonseiten des Atrium-Eigentümers.

Laut dem Bericht des Portals "Der Aktionär" droht Eyemaxx gar die Insolvenz. "Anleger sollten jetzt keinesfalls mit der Aktie zocken", warnt das Börsenmagazin. Die Aktie stürze aktuell ins Bodenlose. In der Überschrift des Artikels ist von einer "Horror-News" die Rede.

Ähnliches berichtet das Branchenportal "Onvista". Demnach befinde sich die Eyemaxx-Aktie gegenwärtig "im Crash-Modus". "Auch hierzulande können wir Horrornachrichten aus dem Immobiliensektor melden", heißt es im entsprechenden Beitrag über die derzeit fehlenden Finanzmittel des Immobilienunternehmens. Laut "Onvista" knicke das Papier von Eyemaxx um mehr als 60 Prozent ein. "Damit hat sich die Aktie aus dem normalen Aktien-Universum verabschiedet und befindet sich jetzt in der Zocker-Galaxy", heißt es in dem Artikel wörtlich. "Für 'normale' Anleger ist das Papier ein No-Go", heißt es auch hier.

Bangen in Bamberg: neues Atrium vor ungewisser Zukunft?

Inwieweit die offenkundige wirtschaftliche Schieflage der Eyemaxx Real Estate Auswirkungen auf das neue Bamberger Atrium hat, ist aktuell noch ungewiss. Eine entsprechende Anfrage von inFranken.de blieb bislang unbeantwortet. Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

Gegenüber fraenkischertag.de äußerte sich die SPD-Fraktion des Stadtrats indessen besorgt.