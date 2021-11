Viele Menschen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestanden haben könnte, berichtet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Die Unsicherheit danach ist eine große Belastung. Habe ich mich angesteckt? Oder mache ich mir unbegründet Sorgen? Die einzige Möglichkeit, darauf eine sichere Antwort zu bekommen, ist ein HIV-Test, verbunden mit einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Experten, einer Expertin in Sachen HIV.

Dafür stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen in Bayern bereit. Die bayernweite Testwoche will darüber informieren und dazu ermutigen, sich auf HIV untersuchen zu lassen, wenn das Risiko für eine Ansteckung bestand.

Wo, wann und wie dies möglich ist, darüber informiert die Internetseite www.testjetzt.de. Sie zeigt auf, wie es weitergeht, wenn das Testergebnis vorliegt, wenn Beratung, Begleitung oder Hilfe gefragt sind. Das Internetangebot und die Testwoche werden vom Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG) im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) koordiniert.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage wird die Testwoche in diesem Jahr nicht von den Gesundheitsämtern durchgeführt.

Testwoche in Bamberg:

Kostenfreie HIV-Schnelltests in der AIDS-Beratung Bamberg nach Terminvereinbarung Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag

Willy-Lessing-Str. 16.

0951/27 99 8