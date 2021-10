Tierschicksal nimmt glückliches Ende: Am helllichten Tag hatte eine Frau vor einem Bamberger Einkaufsmarkt einen angeleinten Hund gestohlen. Die Polizei bat zunächst um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagmittag (10. Oktober 2021) dann die gute Nachricht: Der verschwundene Hund "Rocky“ konnte aufgefunden werden. Der entscheidende Tipp erfolgte anscheinend über das Internet.

Update vom 10.10.2021, 13.35 Uhr: Gestohlener Hund "Rocky" zurück zu Hause

Überraschende Wende im Fall des gestohlenen Hundes vor einem Einkaufsmarkt: Der Halter des Tiers konnte dank eines Tipps in einem sozialen Netzwerk am späten Sonntagvormittag weitergehende Hinweise auf die mögliche Täterin geben.

Die Hinweise stellten sich schlussendlich als wahr heraus, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt. Der Hund "Rocky“ konnte vor Ort aufgefunden, sichergestellt und den überglücklichen Besitzern wieder ausgehändigt werden.

Über den konkreten Ablauf des Falls liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Erstmeldung vom 10.10.2021, 8.40 Uhr: Dreiste Diebin stiehlt angeleinten Hund vor Bamberger Supermarkt

Eine unbekannte Frau hat am Samstag (9. Oktober 2021) gegen 13.20 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Pödeldorfer Straße in Bamberg einen schwarz-weißen kleinen Hund entwendet. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Das ungefähre Alter der unbekannten Täterin ist demnach 55 Jahre. Sie ist rund 1,60 Meter groß und schlank. Mögliche Hinweise zur Täterin erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210.

