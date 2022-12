Bamberg: "Hambani kahle" - Musikschule lädt zu traditionellem Weihnachtskonzert ein

„Hambani kahle“ – ein Lied der Zulu aus Südafrika, welches man mit „Gehen wir in Frieden“ übersetzen kann, spiegelt den Wunsch vieler Menschen in der heutigen Zeit wieder. Unter diesem Motto lädt die Städtische Musikschule zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit am Samstag, 10. Dezember 2022, um 16 Uhr zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Erlöserkirche ein. Wie die Stadt Bamberg erklärt, verbinde die Musikschule mit der dortigen evangelischen Kirchengemeinde und deren Dekanatskantorin Markéta Schley Reindlová eine langjährige Zusammenarbeit.

Viele junge Sängerinnen und Sänger der Chorklassen aus Kunigundenschule, Martinschule, Luitpoldschule und der Grundschule Gaustadt freuen sich auf ihren Auftritt. Ebenfalls viele jüngere Kinder finden in unseren Suzuki-Spielkreisen (Violine, Viola, Cello und Querflöte) zusammen und werden drei bekannte Weihnachtslieder vortragen.

Solistische Beiträge mit Begleitung werden von Waldhorn und Marimbaphon sowie Gesang zu hören sein. Mit dem Konzert a-moll RV 108 von Antonio Vivaldi stellt sich die Blockflöte als weiteres Soloinstrument begleitet vom Jungen Streichorchester Bamberg vor. Daneben runden verschiedene Instrumentalensembles wie Bratschen-, Saxophon- oder etwa Celloensemble das Programm ab.

Der Eintritt ist frei. Über Spenden am Ende des Konzertes zur Unterstützung der musikpädagogischen Arbeit der Musikschule wird gebeten. Auf zahlreiches Erscheinen in einer familiären Atmosphäre freuen sich alle beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte.