Warnstreik in Bayern: Metaller erhöhen Druck auf Unternehmen

Metaller erhöhen IG Metall rief für Donnerstag (17. November 2022) zu Arbeitsniederlegungen auf

für Donnerstag (17. November 2022) Laut Gewerkschaft: 1800 Beschäftigte demonstrieren bei Kundgebung in Bamberger Wunderburg

bei Kundgebung Mitarbeiter von Bosch & Co. fordern mehr Geld - das verdient man in der Metall- und Elektroindustrie

Im bundesweiten Tarifkonflikt hat die IG Metall ihren Druck auf Arbeitgeber erhöht. In zahlreichen bayerischen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie kam es am Donnerstag (17. November 2022) zu öffentlichkeitswirksamen Warnstreiks. Allein bei einer Kundgebung in der Bamberger Wunderburg demonstrierten laut Gewerkschaftsangaben rund 1800 Beschäftigte für acht Prozent mehr Entgelt. Doch wie hoch sind die Löhne in der Metall- und Elektroindustrie überhaupt?

IG Metall stellt Forderungen - das verdienen die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie

Allein in Bayern gibt es um die 855.000 Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie. Bundesweit sind es fast vier Millionen, wie aus einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Die IG Metall fordert für die Branchenbeschäftigten acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber ihrerseits haben für zweieinhalb Jahre einmalig 3000 Euro netto sowie eine bislang nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten - für die Gewerkschaft offensichtlich entschieden zu wenig.

"Wir hatten jetzt vier Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern, die bieten uns immer noch keine Erhöhung der Entgelttabelle an", kritisierte Andrea Sicker, die 2. Bevollmächtigte der IG Metall Bamberg, bei ihrer Teilnehmerbegrüßung auf der Kundgebung im Bamberger Stadtteil Wunderburg. "Alles, was auf dem Tisch liegt, sind 3000 Euro Einmalzahlung, bei 30 Monaten Laufzeit. Das reicht bei weitem nicht aus", wird Sicker in einer Pressemeldung der IG Metall Bamberg zitiert.

Doch was verdienen die Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie eigentlich? Im Tarifbezirk Bayern werden die Beschäftigten in zwölf verschiedene Entgeltgruppen eingestuft. Diese sind wiederum jeweils in die Stufen A, B und C unterteilt. Laut Entgelttabelle liegt das niedrigste Brutto-Monatsgehalt im Freistaat dabei bei 2399 Euro (Entgeltgruppe 1, Stufe A). Den monatlichen Brutto-Höchstlohn erhalten demnach Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 (Stufe B) - das Entgelt beträgt hier 5819 Euro.

Entgelt für Metaller in Bayern: So hoch sind die Löhne für Facharbeiter und Meister

Wie viel ein Arbeitnehmer der Metall- und Elektroindustrie verdient, hängt in der Praxis gleichwohl vom einzelnen Aufgabenfeld ab. "Das richtet sich grundsätzlich nach der jeweiligen Tätigkeit", erklärt Martin Feder, 1. Bevollmächtigter IG Metall Bamberg, im Gespräch mit inFranken.de. "Dies hängt davon ab, was der Arbeitsplatz im Betrieb verlangt."

So werde ein Facharbeiter nach seiner Berufsausbildung für gewöhnlich in die Entgeltgruppe 5, Stufe A, eingruppiert. Der Lohn liege dort bei 3060 Euro. "Hinzu kommen meist noch 14 Prozent Leistungszuschlag, sodass wir dann von rund 3488 Euro brutto sprechen." Was ein Arbeiter am Monatsende letztlich ausbezahlt bekommt, hängt dem Gewerkschaftsvertreter zufolge zudem von weiteren Parametern ab. "Da geht es zum Beispiel um Zuschläge für Mehrarbeit, Nachtschicht oder Erschwerniszulagen", sagt Feder.

Auch bei den Meistern setzen sich die Löhne "sehr unterschiedlich" zusammen. "Das hängt auch immer vom einzelnen Betrieb ab", betont der Bamberger IG-Metall-Funktionär. "In der Regel ist es die Entgeltgruppe 8. Im Mittel liege der Verdienst bei rund 3800 Euro." Auch bei den Meistern seien meist 14 Prozent Leistungszuschlag üblich. "Insgesamt beträgt das Entgelt damit ungefähr 4300 brutto."

"Wir müssen bezahlen, wenn wir tanken oder essen wollen"

Die bundesweit einheitliche IG-Metall-Forderung nach acht Prozent mehr Lohn hält Feder derweil für zwingend erforderlich. "Die Lebenshaltungskosten explodieren gerade, alles wird immer teurer", gab der Gewerkschaft-Bevollmächtigte während seiner Rede auf der Kundgebung in der Bamberger Wunderburg zu bedenken.

Die IG Metall Bamberg hatte zuvor die Beschäftigten der Firmen Bosch, Wieland, Trench und Albéa "zum Frühschluss" aufgerufen. Die Arbeitnehmer trafen sich der Gewerkschaft zufolge anschließend in der Nürnberger Straße, um in zwei Demozügen in die Bamberger Wunderburg zu einer Großkundgebung zu laufen.

Anders als die Unternehmen könnten die Beschäftigten die gestiegenen Preise nicht weitergeben. "Wir müssen bezahlen, wenn wir tanken oder essen wollen", wird Feder in der Pressemitteilung der IG Metall Bamberg zitiert. Die Politik habe eine Reihe an Entlastungspaketen auf den Weg gebracht, doch dies reiche nicht aus. "Jetzt sind die Arbeitgeber dran, sie müssen sich endlich ihrer Verantwortung stellen", fordert der IG-Metall-Funktionär in Richtung der Betriebe. Wir brauchen 8 Prozent mehr Entgelt jetzt!“