Im Raum Bamberg gingen am späten Mittwochnachmittag in gleich mehreren Ortschaften die Lichter aus. Dies meldeten zunächst zahlreiche Nutzer in örtlichen Facebook-Gruppen.

Mittlerweile hat der Netzbetreiber Bayernwerk bestätigt, dass ab kurz nach 17 Uhr die Stromversorgung in folgenden Gemeinden und Ortschaften teilweise unterbrochen war:

Kemmern

Baunach

Breitengüßbach

Scheßlitz

Memmelsdorf

Zapfendorf

Laut Bayernwerk war die Stromversorgung nach etwas mehr als einer Stunde in allen Haushalten des betroffenen Gebietes wieder hergestellt. Die Ursache ist bisher unklar - man forsche aber "mit Hochdruck" an einer Aufklärung. Vermutet wird jedoch ein Defekt an einem Kabel.

Vorschaubild: © Sebastian Faune/Pixabay, Symbolbild