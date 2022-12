Am Wochenende kam es laut Polizei erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen. Der Schwerpunkt lag im Bereich Bamberg und Hirschaid. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Doch noch während der Tatsauführung waren auch die Ermittler erfolgreich – ein Tatverdächtiger konnte in Bamberg festgenommen werden.

Bereits in den Mittagsstunden am Freitag gingen bei den Polizeidienststellen vermehrt die Mitteilungen von Bürgern ein, dass unbekannte Anrufer versuchten, sie durch Schockanrufe um ihr Erspartes zu bringen. Vorzugsweise gaben sich die Anrufer am Telefon als Polizeibeamte aus.

Tochter wird misstrauisch

Durch ihr professionelles Vorgehen waren die Tatverdächtigen zunächst erfolgreich. In Hirschaid übergab eine 81-Jährige Schmuck und 5.000 Euro Bargeld. Nur wenig später übergab ein 73-Jähriger in Bamberg etwa 20.000 Euro Bargeld.

Glücklicherweise wurde die Tochter des 73-Jährigen misstrauisch. Sie verständigte die örtliche Polizei, die einen Tatverdächtigen noch auf frischer Tat festnehmen konnte. Bei der Festnahme fanden die Beamten zudem die Beute aus dem vorangegangenen Fall in Hirschaid. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl.

Zu Rekonstruktion des Tatgeschehens bittet die Kriminalpolizei Bamberg Personen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild