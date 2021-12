Gasthaus Sternla in Bamberg mit besonderer Impfaktion: Am Wochenende hat das bekannte Gasthaus Sternla in der Langen Straße in Bamberg Booster-Impfungen durchgeführt. "Warum wir das machen? Ganz einfach: Wir haben die Möglichkeiten dazu", erklärt Wirt Uwe Steinmetz im Gespräch mit inFranken.de. Belohnt wurden die frisch Geimpften mit einem "Seidla Bier".

"Dass wir das überhaupt machen können, ist nicht selbstverständlich", sagt Steinmetz. Ein befreundeter Arzt habe schon im Sommer das komplette Personal im Betrieb vor Ort geimpft - "und am Freitag ging es dann mit den Booster-Impfungen weiter." Steinmetz stehe selbst komplett hinter den Impfungen, "das Impfen ist halt was Gutes, und dann sollte man das doch auch jedem zugänglich machen."

Mit Sternla-Bier belohnt: So kam die Booster-Aktion in der Bamberger Gastwirtschaft an

Bereits am Freitag (17. Dezember 2021) konnte das Personal geimpft werden, "die Restdosen haben wir am Samstag dann noch verimpft." Das Gasthaus hat spontan ein Schild auf die Straße gestellt, "Boostern, spontane Anmeldung", heißt es. "Danach Paar Bratwürste und a Seidla Bier", steht des Weiteren auf dem Schild.

"Die Aktion wurde toll angenommen", freut sich Steinmetz. Die Impfdosen seien alle verimpft worden und die Leute hätten sich gefreut. Unter dem Beitrag des Gasthauses fallen die Reaktionen ebenfalls fast ausschließlich positiv aus. Einige wenige Ausreißer gibt es jedoch: "Für euch bricht in einigen Monaten die Welt zusammen, wenn dieses satanistische System untergeht", heißt es in den Kommentaren. "Auf den Untergang!"

Davon lässt sich Steinmetz jedoch nicht beeindrucken. "Im Januar wollen wir nochmal nachlegen mit dem Boostern, auch weil von unseren Leuten wegen des zeitlichen Abstandes zwischen den Impfungen noch nicht alle durch sind." Er ist stolz auf die Aktion: "Wenn man das so spontan machen und mit einer kleinen Belohnung verbinden kann, regt das einfach dazu an." Bald sei auch eine kleine Aktion des Vereins der Bamberger Brauereien geplant, in denen sich auch unter anderen das Sternla für das Impfen ausspricht. Währenddessen sind am Montag erneut rund 1500 "Maßnahmen-Kritiker*innen" durch die Bamberger Innenstadt "spaziert".