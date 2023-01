Bamberg: Fußgängerzone am Grünen Markt wird umgebaut

Stadt verspricht "höhere Aufenthaltsqualität" im Zentrum

im Zentrum Bänke statt Bratwurstbude - Fahrradstellplatz wird geräumt

statt - wird Bauarbeiten beginnen am Montag (16. Januar 2023)

Die Stadt Bamberg hat für kommenden Montag (16. Januar 2023) den Beginn für Bauarbeiten am Grünen Markt angekündigt. Der Bereich der Fußgängerzone soll entscheidend umgebaut werden. In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt, was genau geplant ist.

Umgestaltung des Grünen Markts: Das verändert sich in der Bamberger Fußgängerzone

In der Fußgängerzone sollen zum einen die Sichtachsen zwischen der Oberen Brücke und der Martinskirche freigelegt werden, unter anderem durch die Verlegung der vorhandenen Imbissstände, so die Stadt. Außerdem würden die drei Platanen an der Langen Straße mit "Rundbänken zum Verweilen" ausgestattet, heißt es. Dazwischen sollen zwei "Spielpunkte" platziert werden. Der erste Schritt seien Rückbaumaßnahmen.

"Zunächst werden der veraltete und chaotisch anmutende Fahrradstellplatz geräumt, die verbliebenen Reste der ehemaligen Winkler-Leuchte zurückgebaut und der Briefkasten der Brieflogistik Oberfranken versetzt", so die Stadt Bamberg. Die Verwaltung bitte deshalb alle, die noch ein Fahrrad dort abgestellt haben, dieses bis zum Wochenende wegzuräumen. Die sich abwechselnden Bratwurststände, die bisher am Eingangsbereich zur Fußgängerzone an der Langen Straße platziert sind, würden künftig auf die Höhe Lebergasse umziehen.

Der Crêpes-Stand sei bereits ab Ende Januar hinter dem Gabelmann an der Keßlerstraße zu finden. In einem zweiten Schritt würden dann im Laufe des Jahres 2023 die Rundbänke um die Platanen sowie die Spielpunkte und einen neuen großen Mülleimer - einen "Abfallhai" ergänzt. Neue Fahrradbügel würden zwischen Lange Straße und Gabelmann sowie in der Jesuitenstraße angebracht. Die Maßnahme gehöre zum Projekt "Mitte.Bamberg.2025", das die "Transformation der Innenstadt" begleiten soll, wie es heißt. Im Frühjahr soll es hierzu eine Veranstaltung für interessierte Bürger und Bürgerinnen geben.

Auch interessant: "Man steht an jeder Ampel": Verkehrsführung sorgt in Bamberg für Frust - Grüne Welle plötzlich weg?