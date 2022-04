Bamberger sollen Hunde anleinen

Schautafeln sollen auf brütende Vögel aufmerksam machen

Beim Brüten und bei der Aufzucht ihrer Küken werden Feldlerchen häufig von frei laufenden Hunden gestört. Dank ehrenamtlichen Engagements machen nun Schautafeln auf die Vögel, die sogenannte Bodenbrüter sind, aufmerksam. Auch sind Naturschützer immer wieder vor Ort unterwegs und klären Hundehalter auf. Umgesetzt werden konnte das Projekt dank der Unterstützungsfonds der Stadt Bamberg.

Frei laufende Hunde in Bamberg: Vögel sollen in Ruhe gelassen werden

„Die Vögel brauchen während der Brustzeit absolute Ruhe. Nähern sich Hunde, verlassen sie das Nest, die Eier kühlen aus und es gibt keinen Nachwuchs“, steht unter anderem auf dem Info-Flyer, den Bambergs Zweiter Bürgermeister, Jonas Glüsenkamp, in die Kamera hält. Bei einem Vor-Ort-Termin in den Buger Wiesen nahm er vier neue Schautafeln in Augenschein, die aus einer Kooperation zwischen dem Landesbund für Vogelschutz (LBV), der LVB-Umweltstation Fuchsenwiese, der Stadt Bamberg und den Stadtwerken Bamberg entstanden ist.

Der Lebensraum der Feldlerche sind offene Landschaften. In den Buger Wiesen ist sie noch häufig anzutreffen, da sich einige Landwirte an Schutzmaßnahmen beteiligen und abwechslungsreiche Lebensräume schaffen. „Die neuen Schautafeln sind ein Positivbeispiel für den Unterstützungsfonds. Die Ehrenamtlichen haben sich hier mit tollem Engagement eingebracht und sich um die Texte, die Tafeln, die Ansprache vor Ort und die ganze Organisation gekümmert. Wir als Stadt haben die Finanzmittel beigesteuert“, sagte Glüsenkamp vor Ort. Es ist angedacht, die Schautafeln noch mit Informationsmaterial zu ergänzen.