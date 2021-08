Am Montag (23. August 2021) zählte die Polizei im Raum Bamberg, Forchheim und Ebermannstadt rund 20 Fälle von sogenannte Schockanrufen. Glücklicherweise erkannten die meisten Anrufer die Betrugsmasche rechtzeitig und beendeten das Gespräch, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag (24. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. In einem Fall in Pretzfeld erkannte ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Bank die Masche und verhinderte, dass ein fünfstelliger Geldbetrag abgehoben wurde.

Allerdings fiel eine 78-Jährige aus der St.-Anna-Straße in Priegendorf auf einen Schockanruf von Betrügern herein. Wie die Polizei schreibt, erzählten die Betrüger der Frau am Telefon, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Nur durch eine hohe Geldzahlung könnte sie vor einem Gefängnisaufenthalt bewahrt werden. Die Anrufer erklärter der 78-Jähriger zu Bank zu gehen und das geforderte Geld abzuholen, allerdings solle die Frau der Bank besser verschweigen, wozu sie das Geld bräuchte.

Betrüger bringen mit Schockanruf 78-Jährige aus dem Kreis Bamberg um ihr Geld

Die Dame tat, was ihr gesagt wurde und übergab gegen 15.30 Uhr ein Kuvert mit dem Geld an eine angebliche Gerichtsangestellte. Für die 78-Jährige war klar, ihrer Tochter zu helfen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann die unbekannte Geldabholerin als zirka 160 Zentimeter große Frau mit blonden oder rötlichen Haaren, die sie zu einem Zopf gebunden trug, beschrieben werden. Die Tatverdächtige war mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Leggins sowie möglicherweise mit einer Schildmütze bekleidet. Sie sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Besonders auffällig war der Schwangerschaftsbauch der Geldabholerin, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat im besagten Zeitraum in Baunach, Ortsteil Priegendorf, im Umfeld der St.-Anna-Straße, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer bemerkte eine Frau mit passender Personenbeschreibung?

Wem ist ein Taxi am Montag gegen 16.15 Uhr an der Kirche in Priegendorf mit einem männlichen Fahrer, möglicherweise mit Vollbart, aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.