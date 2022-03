Das Eichendorff-Gymnasium in der Kloster-Langheim-Str. 10 veranstaltet für Schülerinnen, die an das Gymnasium übertreten wollen, und deren Eltern am Freitag, 11. März 2022 eine digitale Informationsveranstaltung (von 17.30 – 19.30 Uhr).

Wie die Stadt Bamberg erklärt, gibt es alle Zugangsdaten für die Videokonferenz auf der Homepage des Eichendorff-Gymnasiums unter www.eg-bamberg.de. Hier finden sich Informationen speziell zum Übertritt sowie eine Erklärung zu möglichen Schulhausführungen.

Nach einer allgemeinen Einführung durch die Schulleitung könnten sich interessierte Mädchen und Eltern zu speziellen Themen des Übertritts sowie allgemeinen Themen informieren. Die Weiterleitung in die entsprechenden digitalen Räume finde automatisch statt. Lehrkräfte, Schülerinnen und Eltern würden dann in 20-Minuten Einheiten den Austausch suchen und informieren. Abschließend könnten dann noch einmal die letzten offenen Fragen mit der Schulleitung geklärt werden.

"Das Eichendorff-Gymnasium ist eine kleine familiäre Schule für Mädchen mit zwei Ausbildungsrichtungen, dem neusprachlichen und dem sozialwissenschaftlichen Zweig, den es in Bamberg nur hier gibt. Neben vielen Wahlfachangeboten im musischen (Bambergs einzige Musical-Klasse), künstlerischen, sportlichen und sozialen Bereich engagiert sich die Schule auch unter anderem als Umweltschule, FairTrade-Schule und als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Für die Schülerinnen der Unterstufe wird von Montag bis Donnerstag zwischen 13.00 und 16.00 Uhr eine Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule angeboten. Seit letztem Schuljahr heißt auch der Lese-und Schulhund Ella alle Schülerinnen herzlich willkommen", wirbt die Schule.