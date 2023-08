Bamberg: Dreharbeiten stehen an - Verkehrsbehinderungen und Sperrungen sind Folge

Wie die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung mitteilt, kommt es in der Zeit vom 29. August bis zum 2. September 2023 in verschiedenen Teilen des Stadtgebietes wegen Dreharbeiten einer Filmproduktion zu zeitweisen Behinderungen und Sperrungen. Es ist mit kurzfristigen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs durch sogenannte Intervallsperrungen zu rechnen: Dabei wird die Straße für einige Minuten gesperrt, bis die jeweilige Filmsequenz gedreht ist, und dann wieder freigegeben.

Folgende Straßen sind betroffen:

Coburger Straße 42 nähe Bahnschranke, 29. August: Intervallsperrungen von 8 bis 20 Uhr

Judenstraße/Concordiastraße/Eisgrube/Schimmelsgasse/ Sonnenplätzchen/Höhe Stephanshof, 30. August: Intervallsperrungen von 9 bis 19 Uhr

Geyerswörthsteg, 31. August: Vollsperrung von 6 bis 20 Uhr

Außerdem wird der Parkplatz an der Schranne am 30. und 31. August 2023 halbseitig gesperrt sein.

Da die Drehzeiten wetterabhängig sind und sich kurzfristig ändern können, ist an den genannten Orten bis zum 2. September 2023 mit Behinderungen zu rechnen.