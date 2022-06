dm-Drogeriemarkt in Bamberg von technischer Störung betroffen: In Filiale an ZOB am Dienstagmittag (14. Juni 2022) nur Barzahlung möglich

von betroffen: In am Dienstagmittag (14. Juni 2022) Drogeriekette kämpft mit System-Absturz: Mehrere Märkte in Deutschland kurzfristig geschlossen

kämpft mit in Deutschland "Geht heute leider gar nicht": Kunden in Bamberger dm-Filiale können am Dienstag (14. Juni 2022) nicht mit Karte zahlen

können am Dienstag (14. Juni 2022) Teils handgeschriebene Hinweisschilder weisen auf besondere Situation hin: "Wir bitten um Verständnis"

Die dm-Filiale in der Franz-Ludwig-Straße 12 in Bamberg hat am Dienstag (14. Juni 2022) mit akuten technischen Problemen zu kämpfen. Aufgrund einer Störung des Kassensystems ist in dem Drogeriemarkt am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) bis auf Weiteres nur Barzahlung möglich. Mehrere, zum Teil von Hand geschriebene Hinweisschilder, machen die Kunden auf die besondere Situation aufmerksam. In anderen deutschen Filialen mussten dm-Märkte indes vorübergehend sogar schließen.

dm in Bamberg leidet unter Kassenausfall: In Innenstadt-Filiale nur Barzahlung möglich

"Liebe Kunden, leider können wir aktuell nur mit einer Kasse kassieren", heißt es etwa in einem Aushang im Kassenbereich. "Wir bitten um Ihr Verständnis."

Wie eine Bamberger dm-Mitarbeiterin am Dienstagmittag einem Kunden gegenüber erklärte, sei schon den ganzen Tag über lediglich Kasse 2 einsatzbereit, an der grundsätzlich keine Kartenzahlung möglich sei. Die beiden anderen Kassen der Filiale in der Bamberger Innenstadt seien dagegen vorerst nicht in Betrieb. "Kartenzahlung geht heute im Moment leider gar nicht", erläuterte die dm-Angestellte im Kundengespräch.

Ein an der Eingangstür angebrachtes Plakat wies am Dienstag gar auf ein augenscheinlich noch weitläufigeres Problem mit dem Kassensystem hin. "Liebe Kunden, aufgrund einer technischen Störung ist das Einkaufen im Moment leider nur über den Onlineshop und die "Mein dm" App möglich", hieß es in dem Aushang an der Schiebetür. "Ihre Expressbestellung können wir jedoch in wenigen Minuten ausgeben!" Im Ladeninnern war der Einkauf vor Ort gleichwohl problemlos möglich - wie eingangs geschildert, allerdings ausschließlich mit Barzahlung.

dm-Filialen in Deutschland teils geschlossen - Drogeriekette spricht von Softwarefehler

Deutschlandweit gibt es Probleme: Mehrere Filialen des Drogeriemarktes mussten am Dienstag (14. Juni 2022) vorübergehend schließen. Zunächst machte der Tweet eines Nutzers aus Freiburg die Runde, dass in der Stadt aktuell alle dm-Märkte dicht seien.

Darunter ist ein Bild zu sehen, dass ein handgeschriebenes Schild vor der Drogerie zeigt. Grund für die Schließung sei der Ausfall des Kassensystems, Einkäufe könnten daher nicht abkassiert werden. Gegenüber inFranken.de bestätigte die Drogeriekette den Ausfall am Dienstagmittag schriftlich.

"Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können", so das Statement von Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Laut "Bild"-Zeitung waren auch in Rendsburg, Leipzig und Berlin dm-Filialen betroffen. In der Hauptstadt soll es aber nur einzelne Märkte getroffen haben. Der Twitter-Nutzer aus Freiburg gab zudem an, dass es bei Rossmann das gleiche Problem gab, diese Angabe ist aber bislang noch nicht bestätigt.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de