In den Osterferien bietet das Bauernmuseum Bamberger Land nach zweijähriger Pause wieder ein Ferienprogramm für Kinder an – unter Beachtung der bis dahin geltenden epidemischen Regeln, so das Bauernmuseum Bamberger Land.

Veranstaltungsort ist jeweils der Seminarraum des Bauernmuseums Bamberger Land (über Hintereingang). Gleich am ersten Tag der Osterferien können alle Kinder, die neben dem traditionellen Ostereierfärben auch mal Osterdeko filzen möchten, zu uns ins Bauernmuseum kommen.

Unter fachkundiger Anleitung entstehen wunderschöne, mit Nadeln gefilzte Unikate, für die Osterzeit:

Datum: Montag, 11. April 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

Kosten: 10 €, inkl. Material

Bitte mitbringen: Getränk, evtl. Brotzeit

Max. Personenzahl: 10 Kinder

Min. Personenzahl: 6 Kinder

Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahre

"Wir begeben uns auf die Spur der Frühjahrsblüher. Dabei begegnen wir auch dem ein oder anderen Frühaufsteher unter den Blütenbesuchern. Anschließend basteln oder bemalen wir ein Pflanzgefäß, das wir mit einer bienenfreundlichen Blumenmischung ansäen":

Datum: Dienstag, 12. April 2022, 10:00 bis 12:00 Uhr

Kosten: 10 €, inkl. Material

Bitte mitbringen: Getränk, evtl. Brotzeit, bitte auf geeignete, wetterfeste Kleidung achten

Max. Personenzahl: 10 Kinder

Min. Personenzahl: 6 Kinder

Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahre

"Der Brauch der grünen Suppe zum Frühlingsbeginn hat sich bis heute erhalten. Neun Kräuter sind es, die wir dazu brauchen und am Donnerstag vor Ostern im Museumsgarten kennenlernen, suchen und sammeln. Daraus bereiten wir eine leckere Suppe und essen diese anschließend gemeinsam":

Datum: Donnerstag, 14. April 2022, 10:00 bis 12:30 Uhr

Kosten: 12 €, inkl. Material

Bitte mitbringen: evtl. Getränk (Kräutertee wird angeboten), Kochschürze

Max. Personenzahl: 12 Kinder

Min. Personenzahl: 6 Kinder

Die Veranstaltung ist für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahre geeignet

Interessenten können sich ab sofort bis Freitag, 1. April 2022 anmelden unter: