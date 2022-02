Bamberg vor 1 Stunde

Versammlungen

Corona-Demo und Gegen-Kundgebung in Bamberger Innenstadt - hier droht heute ein Verkehrschaos

In Bamberg findet am Montagabend (7. Februar 2022) erneut ein Protest gegen die Corona-Auflagen statt. Parallel dazu gibt es eine Menschenkette, die sich gegen Verschwörungstheorien und Falschinformationen richtet. In der Folge kommt es zu Verkehrsbehinderungen.