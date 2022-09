"Durch die gut gefüllte, blaue Abfalltüte hat sich unten ein Eisenrohr gebohrt. Barbara Lehmann zieht das ein Meter lange Metallstück heraus und schüttelt den Kopf: „Mein bisher ungewöhnlichster Fund. Das kann man doch nicht einfach so in die Natur werfen!“ Mit ihrem Mann Uwe streift sie über die Erba-Insel, blickt in Büsche, klettert Böschungen hinunter und sammelt Unrat ein, den andere Menschen hier zurückgelassen haben." Wie die Stadt Bamberg berichtet, gehöre das Ehepaar damit zu den über 50 Bamberger*innen, die am Samstag dem Regen trotzten und sich am World Cleanup Day beteiligt haben.

Immer am dritten Samstag im September seien weltweit die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Umgebung von Abfall zu säubern. Auch das Büro für Nachhaltigkeit der Stadt Bamberg hatte demnach die Menschen eingeladen, sich am Müllsammeln zu beteiligen. Sie waren über fünf Stunden im gesamten Stadtgebiet unterwegs – von der Erba-Insel bis Bamberg-Ost, von der Kettenbrücke bis zum ZOB.

Insgesamt rund zweieinhalb Kubikmeter Abfall transportierte der BSB laut Stadt am Nachmittag von den zentralen Ablagestellen ab und brachte sie am Montag zum Müllheizkraftwerk. Das sei eine deutliche Steigerung der Menge im Vergleich zum vergangenen Jahr gewesen. Die Planungen für 2023 liefen bereits. Leiter des Umweltamts, Tobias Schenk: „Wenn es uns vor dem Sammeln noch gelingt, Müll zu vermeiden, bringt uns das hoffentlich irgendwann zu einer sauberen Umgebung.“