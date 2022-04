Es ist ein ungewohnter Anblick: Am Samstag (16.04.2022) um 10 Uhr hat der neue Brückenbiergarten auf der Unteren Brücke in Bamberg neu eröffnet. Von echtem Traumwetter angelockt, ließen sich am Nachmittag viele Gäste auf den Bänken des Biergartens nieder und genossen den schönen Frühlingstag.

Die Bewirtschaftung der Brücke soll dazu führen, dass es künftig nicht mehr - wie so oft bisher - zu nächtlichen Partys kommt. In den vergangenen Jahren war die Untere Brücke in Bamberg vor allem im Frühling und Sommer ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen.

Brückenbiergarten: Kleine Pannen zum Start

Im Brückenbiergarten kann man sich ab jetzt offiziell zum Anstoßen niederlassen. Welche kleinen Pannen zum Start um 10 Uhr für Aufregung sorgten, siehst du im Video. Aber so viel sei verraten: Der heftige Wind machte zeitweise ganz schön Probleme.

Alles in allem war der Eröffnungstag aber erfolgreich: Das Gastronomieangebot wurde von vielen Gästen angenommen.

Vorschaubild: © Ralf Welz