Brand in Bamberg: In Bamberg in der Nürnberger Straße gibt es aktuell einen Brand.

Wie die Polizei der Stadt Bamberg inFranken.de bestätigt, ist dort eine Gartenkolonie in Brand geraten.

Brand in Bamberg: Gartenkolonie brennt

Die Nürnberger Straße ist teilweise gesperrt. Eine Passantin berichtet inFranken.de von hohen Rauchschwaden, die über die dortige Mälzerei hinweggefegt sind.

Feuerwehr und Polizei sind noch vor Ort - die Löschmaßnahmen dauern an, wie eine Sprecherin mitteilt. Über Verletzte gibt es aktuell noch keine Hinweise. (18 Uhr)

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.