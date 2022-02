Bamberg vor 25 Minuten

Trunkenheit

Mit 3,12 Promille: Betrunkener schläft in seinem Auto - Polizei stellt Schlüssel sicher

In Bamberg ist am Sonntag eine Polizeistreife auf einen Mann aufmerksam geworden, der in seinem Auto schlief. Wie sich später herausstellte, war der 42-Jährige stark betrunken.