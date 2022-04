Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen ist für den Besuch im Dom und im Diözesanmuseum keine 2G/3G-Kontrolle mehr erforderlich. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat Bamberg mitteilt, gilt ab sofort statt der Maskenpflicht die Empfehlung zum Tragen der Maske.

"Wir appellieren an die Eigenverantwortung und tolerieren den jeweiligen persönlichen Umgang mit der Pandemiesituation. Ich bin sicher, dass viele Menschen in Innenräumen freiwillig irgendeine Form von Maske tragen", begründet die Hauptabteilungsleiterin Kunst und Kultur des Erzbistums Bamberg, Birgit Kastner, die Entscheidung.

Besucherinnen und Besuchern ab 16 Jahren sind somit angehalten, im Museum und Dom eine FFP2-Maske zu tragen – insbesondere, wenn die Besuchssituation es nicht ermöglicht, Abstand zu halten. Kinder zwischen 6 und 15 Jahren sollten eine medizinische Maske tragen, heißt es.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Unter diesen Bedingungen starte in Dom und Museum pünktlich zur Ostersaison das komplette öffentliche Führungsprogramm wieder. Nähere Informationen zu den Führungsterminen und -themen sind auf den Internetseiten www.bamberger-dom.de und www.dioezesanmuseum-bamberg.de zu finden.

Im Museum locke zusätzlich das „Kunstwerk des Monats“, ein Bilder-Zyklus der in Fürth lebenden Künstlerin Corinna Smok unter dem Titel „Inpalmis“. Das vierzehnteilige „Skizzenbuch“ aus dem Jahr 2021 sei eine Serie von losen Blättern, mit Kohle und Acryl entstanden demnach auf den Doppelseiten eines hebräischen Kinderbuchs und Schnipseln einer arabischen Zeitung Illustrationen zum Palmsonntag und der Karwoche.

"Kunstwerk des Monats“ „Inpalmis“ von Corinna Smok. Corinna Smok

Wichtiger Hinweis zu den Öffnungszeiten: Am Karfreitag bleibt das Museum geschlossen, am Ostermontag ist es geöffnet. Im Dom finden an den Stillen Tagen (Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag) keine Führungen statt.