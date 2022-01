Bamberg: Café "Spitz Rein" in der Oberen Sandstraße geschlossen

in der Oberen Sandstraße geschlossen Café war bekannt für vegane und glutenfreie Kuchen

Betreiberin Brigitte Balk-Reinhard hat klare Wünsche für die Zukunft des Ladencafés

Derzeit läuft ein Räumungsverkauf

Das Ladencafé "Spitz Rein" in der Oberen Sandstraße Bamberg war mit seiner gemütlichen Einrichtung eine beliebte Adresse für eine Kuchen-Pause. Vor allem veganes und glutenfreies Gebäck waren hier zu finden. Weil sich die Betreiberin anderweitig orientiert, hat das Café geschlossen. Doch derzeit laufen Verhandlungen mit einem potenziellen Nachfolger.

Bamberg: Café "Spitz Rein" in Sandstraße geschlossen - Gäste traurig

Spitzen bestimmten die Einrichtung des Cafés - in Form von Deckchen, Schirmen oder als Verzierung an Textilien. Doch der Name sollte auch auffordern, "rein zu spitzen", schildert Betreiberin Brigitte Balk-Reinhard inFranken.de. Schon über zehn Jahre existiere der Laden, in dem unter anderem Kinderkleidung, Seifen oder Körperbalsam verkauft wurden. Seit Sommer 2016 fanden in dem Raum außerdem 15 bis 20 Gäste Platz, um die vielen Kuchenvariationen zu genießen. Am 8. Dezember 2021 musste die Öffentlichkeit aber lesen:

"Wir möchten euch nicht länger im Unklaren lassen und folgendes mitteilen: Wir haben uns entschlossen, uns anderen Aufgaben zu widmen. Deshalb suchen wir ab sofort eine Nachfolge für unser beliebtes LadenCafé!", hieß es auf Facebook. Viele Gäste teilten daraufhin ihr Bedauern mit. "Oh nein, wo soll man jetzt leckeren veganen Kuchen in Bamberg essen?", fragt eine Nutzerin. "Wo kann ich denn jetzt leckeren glutenfreien Kuchen essen? Ihr wart für Zölis ein Paradies", schreibt eine andere.

Balk-Reinhard entschloss sich für die Schließung, weil sie sich etwas mehr zurückziehen und anderen Dingen widmen wolle, erklärt sie inFranken.de. Sie sei sich aber natürlich der Bestürzung ihrer Stammgäste, zu der sie im Laufe der Zeit eine persönliche Beziehung aufgebaut habe, bewusst. Nach Aussage ihrer Gäste gebe es in dem Umfang in Bamberg keine Alternative in Sachen vegan und glutenfrei. "Ich möchte auf jeden Fall bevorzugt, dass das Café in der Qualität und Richtung so weiterläuft, wie ich es angefangen habe."

Räumungsverkauf in Bamberger Ladencafé läuft noch - Inventar kann erworben werden

Aktuell stehe noch kein Nachfolger sicher fest, "aber da bin ich in Verhandlung", erklärt die Betreiberin. Sie erwarte mehr Klarheit im Laufe des Januars. Noch mindestens ein halbes Jahr solle der Räumungsverkauf der Waren und Möbel des "Spitz Rein"-Bamberg laufen, außer der Nachfolger sei bereit, die Waren zu übernehmen. Der Laden sei dafür donnerstags, freitags und samstags geöffnet. Das Café jedoch nicht.