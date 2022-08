Bereits Mitte Juli hat die Stadt Bamberg auf eine drohende Energiekrise in Folge des Kriegs in der Ukraine reagiert und erste Maßnahmen zum Einsparen von Energie ergriffen. Unter anderem wurden Beleuchtungen von öffentlichen Gebäuden und Wahrzeichen abgeschaltet. "Eine Ausnahme bildete bislang die Kirche St. Elisabeth, wo die von Künstler Markus Lüpertz gestalteten acht bunten Glasfenster seit ihrer offiziellen Einweihung im Juni in den Abendstunden von innen beleuchtet wurden", heißt es nun aus der Stadt Bamberg am Dienstag (30. August 2022).

Nach Ende der Sandkerwa, die auf die Weihe von St. Elisabeth zurückgeht, vereinheitlicht die Stadt nun die Regeln und verzichtet auch hier auf künstliches Licht am Abend. Damit orientiert man sich an der unlängst vom Bundeskabinett beschlossenen "Kurzfristenergiesicherungsverordnung" (EnSikuV), die ab 1. September 2022 in Kraft tritt und unter anderem den Verzicht von Beleuchtung öffentlicher Gebäude vorsieht.