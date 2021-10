Bamberg: Neues Einkaufszentrum "LEZ" geplant

In Bamberg soll ein neues Shopping-Center entstehen. Der Immobilieninvestor FIM Immobilien Holding Alpha GmbH will dafür eine Fläche gegenüber des Obi-Markts am Laubanger im Gewerbegebiet Hallstadter Straße nutzen. Der Bau- und Werksenat hat den Plänen bereits Anfang Juli zugestimmt - nun läuft das Bebauungsplanverfahren. inFranken.de verrät, welche Geschäfte in das neue Center einziehen sollen - unter anderem eine Filiale des Lebensmitteldiscounters Lidl.

Neues Einkaufszentrum in Bamberg: Hier soll das "LEZ" entstehen

Der Name LEZ ist die Abkürzung für "Laubanger-Einkaufs-Zentrum" und der aktuelle Name des Projekts. Wie es in der zugehörigen Sitzungsvorlage im Bau- und Werksenat heißt, steht das ehemalige Fachmarktzentrum am Laubanger 14a seit geraumer Zeit "weitgehend leer". Lediglich das Spielwarengeschäft "Smyth Toys" befindet sich derzeit noch in dem Gebäude.

Ziel sei es, die "Revitalisierung des Objektes mit neuen Läden und Integrierung eines Lebensmittelmarktes" zu ermöglichen. Dabei soll, so heißt es durchaus selbstkritisch, eine "eine städtebauliche Fehlentwicklung" korrigiert und ein "voll erschlossener Einzelhandelsstandort im Bamberger Norden" neu belebt werden.

Das Gebäude sei "eingeschossig und mit den Zugängen der Ladengeschäfte zum zentralen Parkplatzbereich nach Süden orientiert", so die Vorlage. Auch in Zukunft soll der Obi-Baumarkt gegenüber erhalten bleiben.

"LEZ" in Bamberg: So soll das künftige Shopping-Center aussehen

Der Investor plane, einen Teilabschnitt an der südwestlichen Fassade am Laubanger abzureißen. Dadurch erhalte das "LEZ" eine "neue, homogene Erscheinung". Gleichzeitig wolle man deutlich mehr Fahrradstellplätze schaffen, auch für Lastenräder.

Visualisierungen zeigen einen Parkplatz mit deutlich mehr Bäumen als bisher. Die Anforderungen an die Planer sind auch, dass Fassaden begrünt werden. Außerdem soll das Dach des neuen Bamberger Shopping-Centers eine Solaranlage bekommen. Die bisherigen Parkplätze auf dem Gebäude sollen aber erhalten bleiben. Sie müssen der Vorlage zufolge nicht für mehr Nachhaltigkeit verschwinden.

Das Gebäude an sich soll zwar modernisiert werden, aber in seiner Form nur wenig verändert werden. Ausgenommen davon sei der nordöstliche Teil in Richtung Dr. Robert-Pfleger-Straße. Hier werde "ein Anbau mit einem Vorsprung in südöstliche Richtung erfolgen, welcher den Eingangsbereich zum späteren Lebensmittler darstellen wird und aus Sicht des

Vorhabenträgers unerlässlicher Bestandteil einer neuen Adressbildung ist", heißt es wortwörtlich.

Elektrofachmarkt soll ins neue Bamberger Einkaufszentrum ziehen

Der Lebensmittelhändler, der ins neue "LEZ" einziehen soll, steht bereits fest. Es ist der Supermarktdiscounter Lidl, eine Filiale ist in den Visualisierungen schon eingezeichnet. Insgesamt sehe der Nutzungskatalog vor, dass der neue Lidl-Standort eine Verkaufsfläche von rund 720 Quadratmetern haben werde, womit sie etwa der durchschnittlichen Größe der Discount-Märkte entsprechen würde.

Die FIM hat bereits konkrete Vorstellungen, welche weiteren Geschäfte in das Bamberger Einkaufszentrum passen würden. Deshalb hatte die Immobilienfirma, wie aus den öffentlichen Unterlagen hervorgeht, eine Analyse in Auftrag gegeben, die herausfinden sollte, ob sich die Läden auch in der doch recht beliebten Einkaufsgegend mit vielen Angeboten lohnen würden.

Die Vorstellungen des Investors: Im neuen Bamberger "LEZ" soll neben dem Lidl ein Getränkemarkt, ein Babyfachmarkt, ein Sonderpostenmarkt, ein Tierhandel und ein Elektrofachmarkt einziehen. Besonders spannend dürfte es werden, ob etwa Saturn in Bamberg seine erste Filiale eröffnet - die bereits ganz anders aussehen könnte als die bisherigen Märkte.

So ist der aktuelle Stand in der Planung des Shopping-Tempels

Insgesamt sollen die Geschäfte im "LEZ" Bamberg zusammen eine Gesamtfläche von über 7000 Quadratmetern umfassen. Die Planer versprechen aber sogar eine "Verbesserung des bisherigen Zustandes für Natur und Landschaft", weil die Fläche bisher völlig versiegelt sei.

Auch werde an dem Standort an der Stadtgrenze zu Hallstadt "durch die Neugestaltung der Fassade und der Außenflächen ein zeitgemäßes Erscheinungsbild geschaffen und eine architektonische Aufwertung der Baukubatur erzielt", heißt es in der Vorlage.

Nachdem die Mehrheit des Senats dem Bebauungsplanverfahren zugestimmt hat, werden nun die Öffentlichkeit und weitere Behörden zum neuen Bamberger Shopping-Center angehört. Dann dürfte bald auch ein möglicher Eröffnungstermin ins Auge gefasst werden.

