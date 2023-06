Bamberg bekommt eigene RTL-Krimiserie - mit bekanntem Schauspieler als Ermittler

Bamberg : RTL plant drei neue Krimi-Reihen - eine davon spielt in Oberfranken

Wie der Fernsehsender RTL am vergangenen Dienstag (20. Juni 2023) bekannt gegeben hat, sollen Krimi-Fans bei dem Privatsender im kommenden Jahr voll auf ihre Kosten kommen. Im Rahmen des "tödlichen Dienst-tags" sollen 2024 dann nämlich gleich drei neue Krimi-Reihen starten. Was besonders fränkische Krimi-Freunde freuen dürfte: Eine der drei Serien spielt in Bamberg, wie RTL-Fictionchef Hauke Bartel jetzt im DWDL-Interview bestätigt.

"Behringer und die Toten": Neue RTL-Krimi-Reihe spielt in Bamberg - darum geht es

"Eine neue Reihe wird in Bayern, genauer gesagt in Bamberg, produziert", so Bartel. "Behringer und die Toten" soll die neue, zweiteilige Krimi-Reihe mit Antoine Monot Jr. in der Hauptrolle demnach heißen. Der bekannte Schauspieler spiele darin "einen Ermittler, dessen größte Waffe es ist, dass sein Gegenüber ihn unterschätzt", fasst Bartel den Handlungsrahmen der neuen Serie kurz zusammen. Jedoch völlig zu Unrecht, wie der RTL-Fictionchef erklärt, "denn hinter seiner gemütlichen Erscheinung steckt ein messerscharfer Verstand".

Auf Anfrage von inFranken.de, erklärt eine Sprecherin, dass der genaue Ausstrahlungsbeginn für die TV-Serie aus Bamberg noch nicht feststehe, die Dreharbeiten seien gerade in Planung. Die anderen beiden neuen Reihen werden hingegen im Ruhrgebiet spielen. In einer bisher noch titellosen Reihe soll es demnach um eine Kneipenwirtin gehen, die über ein Quereinsteigerprogramm zur Polizei kommt und sich ziemlich schnell in echte Mordermittlungen einmischt, wie Bartel im Interview berichtet.

"Die Reihe ist eine Hommage an alle, die auf dem Sofa sitzen und sich fragen, ob an ihnen nicht auch eine brillante Ermittlerin verloren gegangen ist", erklärt er. Die dritte neue Krimi-Reihe, "Mord im Revier", spiele in einer ländlich geprägten Region des Ruhrgebiets. Die Figurenaufstellung verspreche Bartel zufolge viel Humor, was der Ernsthaftigkeit der Fälle jedoch keinen Abbruch tue.